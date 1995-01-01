توقيف مواطن لارتكابه جريمة قتل وآخَر كونه مطلوباً بعدة مذكرات توقيف

الجمعة, 17 آذار 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 17 / 3 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ح.) لإقدامه على قتل المواطن (م.ع.) أثناء إشكال في منطقة الجناح بتاريخ 8 / 3 / 2023. كما أوقفت في منطقة الكفاءات المواطن (ع.م.) لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم إطلاق النار على أشخاص ومحلات تجارية ما أدى إلى وقوع إصابات، وفرض خوات، والتعرض لمواطنين. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.