توقيف مواطن لمشاركته في إطلاق النار أثناء أحداث الطيونة

الخميس, 16 كانون الأول 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 12 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية، المواطن (ح.ر) لمشاركته في إطلاق النار أثناء الأحداث التي حصلت في منطقة الطيونة بتاريخ 15/10/2021، ولإقدامه بتواريخ سابقة على إطلاق النار في أكثر من منطقة وافتعال الإشكالات، وقيامه بعدة سرقات لسيارات ودراجات نارية، وتعاطيه المخدرات وترويجها. ضبط بحوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.