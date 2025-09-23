- En
توقيف مواطن وفلسطيني نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات
الثلاثاء, 23 أيلول 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في منطقة صيدا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عنقون – صيدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في منزله كمية كبيرة منها.
كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا الفلسطيني (ي.خ.) لحيازته ألفَي حبة كبتاغون وأنواعًا مختلفة من المواد المخدرة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.