توقيف مواطن وفلسطيني نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات

الثلاثاء, 23 أيلول 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخدرات في منطقة صيدا، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عنقون – صيدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في منزله كمية كبيرة منها.

كما أوقفت وحدة من الجيش عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا الفلسطيني (ي.خ.) لحيازته ألفَي حبة كبتاغون وأنواعًا مختلفة من المواد المخدرة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.