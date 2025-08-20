توقيف ٣ فلسطينيين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

الأربعاء, 20 آب 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات عملية أمنية عند مدخل مدينة صيدا، وأوقفت الفلسطينيين (ن.ع.) و(ا.ح.) و(م.خ.) لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ومشاركتهم في عديد من الأعمال الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة. كما أنهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، وإطلاقهم النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.