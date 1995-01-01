توقيف ٤ سوريين لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية في منطقة الزاهرية - طرابلس

الأحد, 11 حزيران 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢٣، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الزاهرية - طرابلس ٤ سوريين لتأليفهم عصابة سرقة كابلات كهربائية وهم (ب.ج.) و(م.م.) و(أ.ج.) و(خ.ج.). وقد ضبطت في حوزتهم معدات لفتح أغطية قنوات الصرف الصحي، وعدة قَطْع، إضافة إلى بيك أب نوع تويوتا يحمل لوحة مزورة كان يُستخدم لنقل المسروقات.

‏سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.