توقيف ٦ أشخاص في بلدة جلالا - البقاع ومنطقة القبة - الشمال لارتكابهم جرائم مختلفة

الاثنين, 26 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 25 /8 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل السوري (م.ص.) في بلدة جلالا- البقاع، وأوقفته لترؤسه عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وأعمال الدعارة، ولإقدامه على إطلاق النار عدة مرات آخرها باتجاه منزل أحد الصحافيين، كما أوقفت ٣ سوريات يعملن لصالحه.

وبتاريخ 26 /8 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مكتبًا عائدًا للمواطن (س.ي.) في منطقة القبة – الشمال، وأوقفته مع نجله (م.ي.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما 3 بنادق حربية ومسدسين وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.