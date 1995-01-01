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توقيف ٧ مواطنين لتورطهم في التحضير لعمليات تهريب أشخاص عبر البحر في بلدة ببنين – الشمال
الأحد, 09 تموز 2023
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 9 / 7 / 2023، متابَعةً لمحاولة تهريب الأشخاص عبر البحر التي ضُبطت بتاريخ 8 / 7 / 2023، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين - الشمال حملة دهم لمنازل متورطين في شبكة التهريب وأوقفت 7 مواطنين، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.