توقيف 17 شخصاً لمشاركتهم بأحداث شهدتها طرابلس في الأيام القليلة الماضية

الأحد, 31 كانون الثاني 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بالأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس في الأيام القليلة الماضية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعدّي على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف بإتجاه القوى الأمنية، والإشتباه بمشاركة عدد منهم في إحراق مبنى البلدية ورمي قنابل يدوية باتجاه سراي طرابلس.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.