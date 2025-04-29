توقيف 24 شخصًا في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

الثلاثاء, 29 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في بلدة بر الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (م.ع.)، (م.م.)، (و.ح.)، (ج.ج.) كونه مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

توقيف 19 سوريًّا في بلدتَي غزة وحوش الحريمة – البقاع الغربي وبلدة حربتا – بعلبك وعند حاجز المحطة – الهرمل لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة مستديرة أبو علي – طرابلس المواطن (م.ق.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.