توقيف 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و3 مواطنين لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار

الأربعاء, 23 تموز 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة وادي الجاموس – عكار، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.