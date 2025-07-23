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توقيف 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و3 مواطنين لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار
الأربعاء, 23 تموز 2025
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة وادي الجاموس – عكار، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.