توقيف 3 أشخاص في بلدة عيحا مرج التوت – راشيا ضمن إطار مكافحة التهريب

الخميس, 10 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا المواطن (و.ح.) لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري، بعد إصابته جراء تبادل إطلاق النار مع الدورية.

على أثر ذلك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في البلدة، وأوقفت المواطنَين (و.ط.ح.) و(ز.ح.) وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.