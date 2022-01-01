توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة

الثلاثاء, 12 كانون الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11/ 12/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن – طرابلس المواطنَين (م.ع.) و(ن.س.) لدخولهما عنوةً بقوة السلاح إلى منزل المواطن (و.ر.) في بلدة مجدليا – زغرتا وسرقة مبلغ مالي ومسدس حربي، وضبطت في منزلهما المبلغ المالي المسروق، ومسدسين حربيّين وعددًا كبيرًا من الأجهزة الخلوية والدراجات النارية.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة الفرزل – زحلة المواطن (م.أ.) لتأليفه مع آخرين عصابة لترويج المخدرات، ونقلها من البقاع إلى بيروت، وضبط في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.