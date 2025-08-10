- En
- Fr
- عربي
توقيف 3 أشخاص لارتكابهم عدة جرائم منها القتل وتعاطي المخدرات وترويجها
الأحد, 10 آب 2025
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 9 / 8 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – بعبدا السورية (ش.ح.) لإقدامها بالتاريخ نفسه على طعن السورية (ع.ن.) ما أدى إلى مقتلها.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتَي البداوي والتبانة – طرابلس المواطنَين (ف.م.) و(ح.س.) لارتكابهما عدة جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.