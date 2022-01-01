توقيف 3 لبنانيين في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لتأليفهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح وترويج مخدرات

السبت, 17 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 16 / 2 /2024، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت اللبنانيين (ر.د.) و(م.س.) و(ه.ي.) لتأليفهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح وترويج مخدرات. أثناء التوقيف، أطلق الأخير النار باتجاه الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار وتوّرطه في خلاف أدى إلى مقتل أحد الأشخاص. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الكوكايين.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.