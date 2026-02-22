توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

الأحد, 22 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة السفري - بعلبك المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار وحيازته أسلحة حربية، والمواطن (م.ط.) لحيازته كمية من الذخائر.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ز.ز.)، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة: محاولة قتل، الاعتداء على أحد المواطنين، تحصيل أموال بقوة السلاح على خلفية نشاطه بأعمال المراباة، الاتجار بالأسلحة الحربية، فرض خوات، افتعال إشكالات، إطلاق النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.