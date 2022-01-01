توقيف 3 مواطنين وفلسطينييَن في مناطق مختلفة

الجمعة, 19 كانون الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 19 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح الفلسطيني (ا.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، سلب وسرقة سيارات.

وفي مخيم نهر البارد أوقفت الفلسطيني (خ.ع.ع.) لإقدامه على تحطيم مقتنيات إحدى المدارس في المخيم المذكور.

كما أوقفت في عكار المواطنيَن (م.ط.) و(ف.ل.) لإقدامهما على إطلاق النار، وافتعال الإشكالات، وفرض الخوات.

كذلك أوقفت في منطقة المنية المواطن (أ.غ.) لإقدامه على إطلاق النار وترويج المخدرات حيث ضبطت بحوزته كمية منها.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.