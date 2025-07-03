توقيف 33 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية و4 مواطنين لتورطهم في عمليات تهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية

الخميس, 03 تموز 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت وحدة من الجيش في مناطق: عرسال ومشاريع القاع - بعلبك، رأس بعلبك، حَوْش السيد علي - الهرمل،33 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، كما أوقفت 4 مواطنين لتورُّطهم في عمليات تهريب، وضبطت كمية كبيرة من الخردة والمحروقات كانت معدّة للتهريب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.