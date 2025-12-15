توقيف 38 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

الاثنين, 15 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريًّا وفقًا لما يلي:

توقيف 36 سوريًّا في منطقة غزة – البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

توقيف سوريَّين اثنَين في مخيم طليا – بعلبك لدخولهما إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتَين في حوزتهما.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.