توقيف 4 مواطنين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

الجمعة, 16 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15/ 1/ 2026، في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة الحربية والمخلّين بالأمن، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة القصر – الهرمل، وأوقفت المواطنين (ه.م.) و(ز.م.) و(ا.ن.) و(ح.ج.) لاتجارهم بالأسلحة الحربية وإطلاقهم النار. وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.