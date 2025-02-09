توقيف 40 شخصًا في منطقتَي دير عمار – الشمال وحي السلم – الضاحية الجنوبية

الأحد, 09 شباط 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة دير عمار – الشمال 36 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنين: (ع.ص.ا.)، (ا.ا.)، (ع.ا.)، (ح.ص.)، لاتجارهم بالمخدرات وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها بالإضافة إلى أسلحة حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.