توقيف 46 سورياً في بلدتي الباروك والفريديس

الأربعاء, 05 نيسان 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 5 / 4 /2023 نفذت مديرية المخابرات بمؤازرة الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدتَي الباروك والفريديس في قضاء الشوف مسحاً أمنياً للنازحين السوريين وأوقفت 46 سورياً: 19 لدخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية و27 لانتهاء مدة إقامتهم في لبنان.

كما ضبطت عدداً من الدراجات النارية المخالفة وسيارة جيب Envoy من دون أوراق قانونية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.