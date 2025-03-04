توقيف 5 مواطنين في مدينة بعلبك ومنطقة خلدة

الثلاثاء, 04 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة المواطنين: (ج.ن.)، (ع.ن.)، (م.ع.)، لإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت دورية أخرى في مدينة بعلبك المواطنَين (ع.م.) و(ح.م.) لفرار الأول من سجن فصيلة ضهر البيدر في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 13 /10 /2023، وإقدام الثاني في وقت سابق على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص وإصابة عسكري في الجيش.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.