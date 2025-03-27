توقيف 56 سوريًا في جرد عرسال - بعلبك والعثور على كمية من المخدرات والذخائر الحربية في بلدة حوش السيد علي – الهرمل

الخميس, 27 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في جرد عرسال – بعلبك 56 سوريًا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة، وضبطت 4 سيارات و3 دراجات نارية.

كما ضبطت وحدة أخرى كمية من المخدرات والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، أثناء تنفيذ تدابير أمنية في بلدة حوش السيد علي – الهرمل.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.