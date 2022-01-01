توقيف 7 أشخاص في منطقتَي شكا - النفق القديم والقبة لارتكابهم جرائم مختلفة

السبت, 24 شباط 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 24 /2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شكا – النفق القديم اللبنانيَّين (ا.ه.) و(ا.م.)، والسوري (ا.ا.) والفلسطيني (ا.ز.) لإقدامهم على الحفر بواسطة آلات بطريقة غير شرعية داخل أملاك عامة.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة القبة اللبنانيين (ا.م.) و(ا.ك.) و(ف.خ.) لمشاركتهم في إشكال عائلي في منطقة الزاهرية، تخلله تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، علمًا أن الموقوفين ينتمون إلى طرفَي الإشكال. تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.