توقيف 9 أشخاص في منطقة البقاع

الأربعاء, 05 كانون الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

نفذت وحدات من الجيش المنتشرة في منطقة البقاع تدابير أمنية ليل أمس أسفرت عن توقيف المواطن (ي. ج) وشقيقه (ي. ج) والمواطن (ر. ج) على حاجز المحطة – الهرمل، أثناء محاولتهم تهريب 20 طناً من السماد الزراعي، موضّبة في أكياس ومحمّلة في آليتين نوع بيك أب من دون أوراق قانونية. كما تم توقيف 6 أشخاص لارتكابهم جرائم: إطلاق نار من أسلحة حربية، وتهريب أشخاص وقيادة سيارة من دون أوراق قانونية، وضبطت بحوزتهم مسدساً حربياً وسيارة وآلية نوع بيك آب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.