ثالث أكبر عجز تجاري أميركي سجل في نيسان الفائت

إعداد: تيريز منصور

قالت وزارة التجارة الأميركية في واشنطن, إن انخفاضاً حاداً في أسعار النفط, أدى الى تراجع بسيط في عجز التجارة الأميركي في نيسان, وإن ظل العجز ثالث أكبر عجز في تاريخ الولايات المتحدة, إذ بلغ 42 مليار دولار.

وانخفض متوسط أسعار استيراد النفط الى 26.02 دولار للبرميل في نيسان من 30.27 دولاراً في آذار, بعدما اتضح أن الخوف من توقف الامدادات النفطية بسبب الحرب الأميركية على العراق, لم يكن له أساس, وهذا أكبر انخفاض شهري في أسعار النفط منذ أوائل عام 1991.

وبلغت واردات النفط الخام ثاني أكبر مستوى لها على الإطلاق. واتسع عجز التجارة الأميركي مع منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” الى مستوى قياسي بلغ 5 مليارات دولار, علماً أن الانخفاض الشهري لعجز التجارة اتفق مع توقعات المحللين.