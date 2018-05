جائزتان للّبناني طارق عتريسي في المسابقة السنوية لشركة ADOBE الأميركية

إعداد: نينا عقل خليل

نال الطـالب اللبناني طارق عتريسي, إبن العميد المتقـاعد يوسـف عتريسي, جائزتـين في المسابقة السنـوية التي تنـظمها شركـة "ADOBEس للكمبـيوتر لطلاب الجامـعات في أميركا, والتي شـارك فيها هذه السـنة حوالى 800 طالـب من أكثر من 20 جامـعة من مختلف الجامعات الأميركية, لاخـتيار أفضـل مشاريع مقدمـة من الطلاب في اختصاص الـ"GRAPHIC DESIGNس, وهي من أهم وأكبر المسابقات التي تجرى سنوياً في أميركا.

فقد فـاز عتريسي بالمرتـبة الأولى في مسابقـة PRINT MEDIA, وفي المرتبة الثالثة في مسابقـة DIGITAL MEDIA.

وتسلّـم الفائزون جوائزهـم في احتفـال كبير أقيم بتاريخ 18/7/2002 في متحف GUGGNHEIM للفنـون الحديثة في نـيويـورك, ضـم رؤسـاء الجامعـات الأميركيـة وكبـار الفـنانـين والمصمـمـين العالمـيـين.

يذكر أن طـارق عتريـسي درس في الجامعـة الأميركيـــة في بـيروت وتخرج منها عام 2000 بامتيــاز في اختصــاص GRAPHIC DESIGN, وتابع دراسته في هولندا حيث حصل على الماجستير بامتيـاز أيضاً في اختصاص "INTERACTIVE MULTIMEDIA من جامعة "UTRECHT SCHOOL OF THE ARTS, وهو يتابع دراساته العليا حالياً في جامعة SCHOOL OF VISUAL ARTS في نيويورك, وهي من أبرز الجامعات الأميركية في هذا النوع من الإختصاص, وقد حلّت مشاريعه في المراتب الأولى في الجامعة خلال العام المنصرم.

مـبروك لطـارق عتريسي جوائـزه, مع تمـنياتنا له بالتألـق الدائـم, وهنيئــاً للبنان بأبنائــه الذيـن يثبتــون مرة أخـرى أن طمـوح اللبنانيـين في رفـع اسـم وطنـهم عالياً, يتخـطى جمـيع المعوقـات ويدعـو الى الفخـر والإعـتزاز.