جمعية عمومية لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في النادي المركزي

كعادتها في كل عام, عقدت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية الجمعية العمومية في النادي المركزي في عين المريسة بحضور رئيس الرابطة العماد اسكندر غانم وعدد كبير من العسكريين القدامى الأعضاء.

بعد النشيد الوطني اللبناني, ألقى رئيس الرابطة العماد اسكندر غانم كلمة جاء فيها:

“في مثل هذا الموعد من كل عام نجتمع معاً لنتبادل الأنخاب, أنخاب الخدمة العسكرية الشريفة وذكرياتها المجيدة التي لن تمحوها أعاصير الزمن, بعد أن رفعتم طويلاً شعار الشرف والتضحية والوفاء, أسمى معاني رسالتكم وأهدافكم في تلك الحقبة من حياتكم كمؤتمنين على مؤسساتكم وعلى الشعب والوطن, مكللين قائمة شهدائنا بأحرف من نور ومتوجينها بأكاليل الغار, مرصعين صدوركم العامرة بشعارنا النبيل: شرف ­ تضحية ­ وفاء.



استهوتكم الجندية رسالة مليئة بنكران الذات والعطاء والتضحيات بقدر طاقاتكم المزدانة بالشهامة والمروءة والولاء والعزيمة الصادقة, فأعددتم أجيالاً كانت في طليعة المقاتلين المجلين, وتركتم المؤسسات الأم بعد أن سطرتم في تاريخها صفحات ناصعة تفخر بخصالكم ومناقبيتكم, وأنتم ما زلتم تعجّون بحيوية الشباب ومستلهمين خبرة الشيوخ العقلاء.

إنّ همتكم الشماء ومحبتكم لخدمة إخوانكم من رؤساء ومرؤوسين دفعتكم للعمل في رابطتكم, فتكوكبتم حول بعضكم البعض من مؤسسين وعاملين لإعلاء شأنها وزيادة عديدها الذي بلغ لتاريخه 6737 منتسباً, فلكل واحد منكم نقدم خالص الشكر والإمتنان على كل ما بذلتموه تجاه المنتسبين الشرفاء, مؤكدين لكم بأن الرابطة تعمل لصالح جميع المنتسبين من مختلف الرتب وليس لفئة منها فقط, كي لا يكون ذلك عملاً أنانياً بعيداً عن الوفاء وعرفان الجميل”.



وبعد أن تناول العماد المتقاعد غانم قضية صندوق التعاضد ومشروع قانون موازنة العام 2003 والمشاكل التي تعتريه, عدّد الإنجازات التي تحققت في هذا العام, وختم قائلاً: “نقدم باسمكم وباسمي أخلص التهاني القلبية لحضرة العماد سليمان قائد الجيش والرئيس الفخري لرابطتنا, ولجميع رؤساء المؤسسات الأم على كل ما يبلونه تجاه المتقاعدين, آملين أن يبقى سيف الحق مشهوراً بيدهم وماضياً في سبيل العدالة والكرامة والحرية, سنداً للوطن, وحماية للمواطنين.

وأخيـراً أشـكركم على حضوركـم مؤكدين لإخوانـنا بالخدمـة الفعلية دعمنا وصمودنا ومساندتنا لهم وتمسكنا الدائم بشعـارنا المحبوب: سنبقى أوفياء”.

وبعد أن تلا الرائد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي اندره متى, أرقام موازنة الرابطة للعام 2003, أقيم للمناسبة حفل كوكتيل تم خلاله تبادل الأنخاب.