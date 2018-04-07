جنود الأرز

تراكم الثلوج على أغصان الأشجار في غابة الأرز بشري, أثار مخاوف لجنة أصدقاء الغابة لجهة حدوث أضرار كبيرة.

وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة راقبت الوضع عن كثب, وظلت على إتصال بلجنة أصدقاء الأرز التي طلبت تدخّل الجيش لمعالجة الوضع.

“جنود الأرز” الذين لم يتخلفوا عن تلبية أي من النداءات, هبّوا الى إنجاز المهمة. وبناءً على أوامر القيادة, توجه العسكريون الى الغابة ليقوموا بعمل رائع, فبواسطة العصي خفف العسكريون الأحمال البيضاء التي أثقلت الأغصان...

يذكر أن هذه المهمة ليست الأولى من نوعها للجيش في غابة الأرز التي تشكل جزءاً من ثروتنا الوطنية. وطالما عمل الجيش على حماية هذه الغابة من الأخطار, مقدماً كل ما يلزم من مساندة ودعم في هذا المجال.