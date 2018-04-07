جولة على المواقع

www.kidon.com/media-link

من خلال موقع “kidon” الهولندي, يمكن للزائر مطالعة عدد كبير من الصحف والمجلات من مختلف دول العالم, علماً أن البحث عن صحيفة ما يتم إما عبر إختيار الدولة التي تصدر منها, أو من خلال إنتقاء اللغة الخاصة بتلك الدولة.

www.centuryinshoes.com

لهواة الموضة, يقدّم موقع “centuryinshoes” أحذية القرن الماضي... مجموعة من الصور تنقل الموضة في عالم الأحذية من العام 1900 حتى أواخر التسعينات, بما في ذلك المجموعات الخاصة بعدد من المشاهير امثال الفيس برسلي واميلدا ماركوس.

www.infoplease.com

قاموس, أطلس, وموسوعة علمية في موقع واحد. الى ذلك يقدم موقع “infoplease” مراجعة شاملة للعام 2001 تضم أبرز أحداث السنة الماضية في عالم السياسة, الرياضة, السينما, الموسيقى, إضافة الى الكوارث الطبيعية وغيرها من المعلومات.



خدمات مجانية

رسائل قصيرة وأخبار مجانية

www.1rstwap.com

من خـلال الإشـتراك المجـاني في موقـع www.1rstwap.com يمكـن توجيه عدد لا محـدود من الرسـائل القصـيرة المجانيـة Free Sms من الإنترنت الى الهاتف الخـلوي في مخـتلف دول العالم, علمـاً أن النص الواحد يمكن إرساله الى مجمـوعة من الأشخاص في الوقت نفـسه.

يقدّم هذا الموقع أيضاً أخباراً مجانية يمكن للمشترك إستلامها إما عبر هاتفه الخلوي أو من خلال بريده الإلكتروني. وتشمل المعلومات المرسلة عناوين أبرز أخبار العالم اليومية, أخبار رياضية, أبراج, إقتصاد وأعمال, موسيقى وسينما, إلخ...

بطاقات مجانية

www.123greetings.com

بطاقات بريدية مجانية لمختلف المناسبات والأوقات يمكن اختيارها من ضمن مجموعة كبيرة يقدمها موقع www.123greetings.com



استخدام الشبكة بسهولة

إيجاد طريق مختصر للمواقع المفضلة



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لموقع ما على الإنترنت, إفتح أولاً صفحة الموقع المطلوب وتأكد من أن النافذة لا تغطي الشاشة بكاملها. بعدها إضغط على شعار برنامج الملاحة المستخدم Internet Explorer أو Nestscape navigator والموجود على يسار عنوان الموقع ضمن خانة (Address) واسحبه (Drag) الى خارج النافذة ثم ضعه على سطح المكتب (Desktop) من دون الكف عن الضغط على الزر الأيسر للفأرة (Mouse) أثناء عملية السحب.