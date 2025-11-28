جولة للإعلاميين للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني

الجمعة, 28 تشرين الثاني 2025

نظمت قيادة الجيش جولة ميدانية لوسائل الإعلام للاطّلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني وفق قرار السلطة السياسية، والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق.

في بداية الجولة، جرى في قيادة قطاع جنوب الليطاني - صور عَرْضُ إيجاز مفصّل حول الخطوات المنجَزة من الخطة، بما في ذلك معالجة عدد من الأنفاق، وإغلاق عدة معابر، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات في القطاع رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية. كما تم التطرق إلى الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

بعدها انتقل الإعلاميون برفقة ضباط من الجيش إلى مناطق لحلح في خراج بلدة علما الشعب مقابل تلة اللبونة اللبنانية المحتلة، ووادي العزية ووادي زبقين، حيث عاين الإعلاميون بعض المواقع التي شملتها خطة الجيش.

خلال الجولة، تم التشديد على أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بتنفيذ جميع المهمات الموكلة إليها، وتطبيق الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد لها، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism).