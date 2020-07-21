جولة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر على مرفأ بيروت والمستشفى العسكري

الأربعاء, 05 آب 2020

تفقدت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر يرافقها وزير الأشغال ميشال نجار، مرفأ بيروت بعد الكارثة التي ألمت به وبالموظفين والعاملين وعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفوج الإطفاء .

وخلال الجولة اطّلعت الوزيرة عكر والوزير نجار على الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من المرفأ بالكامل لا سيما إهراءات القمح والمباني والمخازن والهنغارات والآليات، كما تابعت الأعمال الجارية للبحث عن كل المفقودين لا سيما عناصر فوج الإطفاء والعمال الذين قضوا لدى تأديتهم الواجب. وتفقدت بعد ذلك المنطقة التي لم تتضرر في الحوض الخامس واستمعت من المسؤولين إلى شرح مفصل عن سير العمل.

الوزيرة عكر أعطت توجيهاتها بضرورة الاستمرار في العمل من أجل الكشف عن جثث الشهداء الذين قضوا في الحادث، وأثنت على الجهود التي تقوم بها فرق الإنقاذ للبحث عن الذين فدوا الوطن بدمائهم الزكية.

ثم زارت فوج المدفعية الأول في ثكنة الجيش في منطقة الكرنتينا واطّلعت على الأضرار الحاصلة جراء الانفجار.

الوزيرة عكر والوزير نجار تفقدا أيضا الجرحى والمصابين في المستشفى العسكري، واطمأنّا الى وضعهم الصحي، وأمِلا لهم الشفاء العاجل ولعائلات الشهداء الصبر على مصابهم الأليم .