جولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في غرفة الطوارىء المتقدمة في بلدية بيروت

الجمعة, 21 آب 2020

متابعة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، زارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بلدية بيروت، حيث عقد اجتماع حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس غرفة الطوارىء المتقدمة العميد الركن سامي الحويك، وممثلين عن وزارات الأشغال والاتصالات والشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني .

الاجتماع تناول الجهود اليومية لعمل غرفة الطوارىء المتقدمة ولمحافظة بيروت وبلديتها وسير الأعمال الجارية على الأرض، من مسح الأضرار وتوزيع المساعدات وعمليات التنسيق بين جميع المعنيين من أجل تخطي الكارثة التي وقعت جراء انفجار مرفأ بيروت .

الوزيرة عكر شددت على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف وكيفية التواصل مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين والمنظمات الفاعلة على الأرض بشأن المناطق المنكوبة وأهمية مساعدة المتضررين.

ثم جالت الوزيرة عكر في أرجاء غرفة الطوارىء المتقدمة، واستمعت من العميد الحويك الى شرح مفصل حول مهمة الغرفة، وآلية عمل مركز تلقي الاتصالات، وكيفية التنسيق للاستفادة من المعلومات ودمج الحاجات وإدارة الموارد والتوثيق.

ونوّهت الوزيرة عكر بالجهود المبذولة من أجل متابعة حاجات المتضررين في المناطق المنكوبة مؤكدة على السير قُدُماً في عمليات المسح وتوزيع المساعدات ومتابعة القضايا الملحة ميدانياً وبشكل يومي للمواطنين المتضررين .