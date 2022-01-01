حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آذار 2024 المنصرم

الثلاثاء, 16 نيسان 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار 2024، أُوقف 385 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، شملت المضبوطات 42 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و9 رمانات يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو 4٠٠ سوري عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.