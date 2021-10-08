بتاريخ 28/3/2020، وفي إطار خطة التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19، نَفّذت وحدات الجيش المنتشرة في المناطق كافة إجراءات استثنائية تطبيقاً لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتى الخامسة، ومتابعة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال. وشدّدت قيادة الجيش على وجوب الالتزام التام بتطبيق التعبئة العامة، ودعت المواطنين إلى التقيّد بالإجراءات والتعليمات لجهة البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلّا في حالات الضرورة القصوى، وعدم التجمّع لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية.