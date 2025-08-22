حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري لضابطين طيارين شهيدين

الجمعة, 22 آب 2025

أقيم في قاعدة بيروت الجوية حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري يحمل اسم الرائد الطيار الشهيد جوزيف حنا والنقيب الطيار الشهيد ريشار صعب اللذَين استُشهدا بتاريخ 23 / 8 / 2023 جرّاء حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، وذلك بحضور قائد القوات الجوية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وعدد من الضباط وذوي الضابطَين الشهيدَين.

وألقى العميد الركن الطيار ميشال الصيفي قائد القوات الجوية كلمة جاء فيها: "إذ نقف أمام نصب شهيدَينا، نعاهدهما ونعاهد جميع شهداء الجيش على أن نبقى أوفياء لنهجهم، متمسكين بالعقيدة التي آمنوا بها، عازمين على متابعة الرسالة مهما غلت التضحيات".