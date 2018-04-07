حفل إطلاق البرنامج الإسعافي بين الجيش اللبناني وجمعية Roads for life

الثلاثاء, 15 أيار 2018

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في اليرزة، حفل إطلاق "البرنامج الإسعافي لإنقاذ العسكريين والمدنيين في المعارك والحروب" بين الجيش اللبناني وجمعية Roads for life، المموّل من قبل مصرف فرنسبنك، بحضور رئيسة الجمعية السيدة زينة قاسم على رأس وفد، وعدد من ضباط الجيش.

وقد شكر العماد عون السيدة قاسم على هذه المبادرة التي من شأنها مساعدة الجنود على كيفية التعامل مع الإصابات في حال حدوثها قبل وصول المساعدة الطبية، منوّهاً بما تقوم به الجمعية من جهود إنسانية لإنقاذ المواطنين وتدريب طواقم طبية على كيفية التعامل مع الحوادث.

واعتبرت السيدة قاسم أنّه من الضروري والواجب على كل شخص مساندة الجيش، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع سيساهم في إنقاذ جرحى الجيش ويدعم عائلاتهم معنوياً.

وفي الختام، قدّم العماد عون للسيدة قاسم درعاً تقديرياً.