الأربعاء, 22 تشرين الأول 2025

برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل ممثلًا بعضو المجلس العسكري اللواء الركن يوسف حداد، وبحضور السيدة ناتالي زعرور ممثلةً السيدة الأولى نعمت عون، وضمن إطار التعاون بين قسم النوع الاجتماعي في الجيش ومؤسسات دولية ووطنية، أُقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل إطلاق سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري.

حضرت الحفل السفيرة النروجية في لبنان السيدة Hilde Haraldstad، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة Gilan El Messiri، وعقيلة قائد الجيش السيدة جانيت هيكل، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وعدد من السفراء والضباط والملحقين العسكريين.

في بداية الحفل، ألقت رئيسة قسم النوع الاجتماعي العميد مروى سعود كلمة ترحيبية أكدت فيها أن إطلاق سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري يثبت التزام المؤسسة على الصعيد الدولي بمبادئ المساواة والكرامة. ثم ألقى عضو المجلس العسكري اللواء الركن يوسف حداد كلمة جاء فيها: "لقد بذلت قيادة الجيش جهودًا كبيرة على مدى السنوات الماضية بهدف تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسَين، وتعزيز الدور الناجح والفعال الذي تؤديه المرأة في مختلف وحدات الجيش".

كما أكدت ممثلة السيدة الأولى أن هذه الخطوة تنسجم مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لتحقيق المساواة بين الجنسَين والحفاظ على كرامة الأفراد، مثمِّنةً مبادرة الجيش التي تُعدُّ خطوة رائدة نحو تعميم هذه المقاربة واعتمادها في مختلف مؤسسات الدولة.

كذلك لفتت السفيرة النروجية أن الجيش من المؤسسات السباقة إلى اعتماد سياسة الوقاية، مشيدةً بجهود المؤسسة العسكرية من أجل المساواة بين الجنسَين، بالتزامن مع تنفيذ المهمات في مختلف المناطق اللبنانية. وأشارت إلى التزام السلطات النروجية بمواصلة التعاون مع الجيش مستقبلًا.

من ناحية أخرى، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان بمساعي قيادة الجيش لبناء بيئة عمل آمنة تحمي كرامة جميع أفرادها، وتعزّز المساواة بينهم.