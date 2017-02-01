الثلاثاء, 29 كانون الثاني 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ـــ مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُقيم قبل ظهر اليوم حفل إطلاق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، وذلك بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Christina Lassen، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة Pernille Kardel، والممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة رويدا الحاج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، إضافةً إلى عدد من السلطات الرسمية والعسكرية، والهيئات الديبلوماسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في لبنان.

وقد ألقى العماد عون كلمة أكد فيها حرص المؤسسة العسكرية على تطبيق الضوابط الإنسانية خلال تنفيذ المهمات الأمنية، وتعزيز المحاسبة والمساءلة لضمان الالتزام بحقوق الإنسان، ولفت إلى أنَّ الجيش الذي يعمل على تنمية قدراته القتالية ورفع مستوى الاحتراف لدى عسكرييه، يعمل في الموازاة على بناء شخصيتهم وتعزيز الحس الإنساني لديهم، انطلاقاً من إيمان المؤسسة العسكرية بأهمية هذا الدور وانعكاسه الإيجابي على المجتمع والأفراد.

وكانت لكل من الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنسق الخاص للأمم المتحدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي كلمات، ركزت بمجملها على أهمية المدونة كوثيقة أساسية تقارب حقوق الإنسان، وأداة مهمة لتأكيد قانونية العلاقة بين المُكلَّفين إنفاذ القانون والمواطنين اللبنانيين أو المقيمين على الأراضي اللبنانية. وتكرِّس هذه المدونة مبادئ صون الأرواح والممتلكات والأبرياء وضمان السلام بشكل أساسي، كما تُسلط الضوء على ضرورة حماية النساء والأطفال والمسنّين واللاجئين وضحايا الإتجار بالبشر.

وفي ختام الحفل، قدم العماد عون الدروع التقديرية لكل من سفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسق الخاص للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز للبنان.