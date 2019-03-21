حفل إطلاق مشروع "مركز تدريب القوات الخاصة" في الشيخ طابا - عكار

الخميس, 25 نيسان 2019

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في منطقة الشيخ طابا - عكار، حفل إطلاق مشروع "مركز تدريب القوات الخاصة" المموّل من بنك عوده، وذلك بحضور المدير العام التنفيذي السيد سمير حنا إلى جانب شخصيات رسمية وفعاليات من المنطقة وعدد من كبار الضباط.

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني اللبناني، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، ثم ألقى قائد مدرسة القوات الخاصة كلمة تطرّق فيها إلى أهمية المركز في إعداد وحدات النخبة، شاكراً بنك عوده على مبادرته إلى تمويل إنشاء المركز وتعاونه الكامل مع المؤسسة العسكرية.

وألقى قائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة جاء فيها: "حيث عجزت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة عن منح الجيش الحصّة التي يستحقّ من الموازنة، نتيجة العجز الاقتصاديّ المتراكم، تبقى إرادتنا الصلبة وإيماننا برسالتنا، سلاحنا الذي نواجه به كلّ التحديات المحيطة مهما كبر شأنها، وإن عملية بناء جيش حديث ومتطوّر لا تقتصر على التسليح فحسب، بل تتخطى ذلك الى التدريب الذي يوازيه أهمية، لا بل يتفوّق عليه أحيانا، خصوصاً في المهمّات العسكرية التي يتطلّب تنفيذها استخدام وحدات النخبة". وأضاف " وجودنا اليوم في عكّار، هو أبعد من مجرّد إطلاق مشروع مركز تدريب للقوات الخاصة. هو رسالة محبّة جديدة من الشعب اللبنانيِّ لحامي سيادته عبر عنها اليوم بنك عوده، كما أنّه في المقابل رسالة من قيادة الجيش إلى عسكريّي الوحدات الخاصة التي تعبّر عن قرارها الحاسم بتحقيق تقدّم نوعيّ في مجال التدريب، عبر توفير المساحات والمنشآت اللازمة، المجهّزة بالتقنيات الحديثة المستخدمة من قبل أفضل الجيوش".

ومما قاله بالصوت: ....

من جهته اعتبر السيد سمير حنا أن المصرف يتشرف بوقوفه إلى جانب الجيش اللبناني ودعمه، كونه حامي المؤسسات والضامن الأول للسلم الأهلي.

ومما قاله بالصوت: ....

وفي الختام عُرض فيلم وثائقي عن المركز، وأقيم حفل غذاء في المناسبة.