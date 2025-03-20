حفل إفطار تكريمي لأمهات العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأم بحضور عقيلة العماد قائد الجيش

الخميس, 20 آذار 2025

بحضور السيدة جانيت هيكل عقيلة العماد قائد الجيش، أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفل إفطار تكريمي لأمهات العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأم في فندق VOCO - بيروت، تضمّن مشاركة الممثلة وفاء طربيه، والفنانة نانسي عجرم، وتخلله توزيع هدايا عينية ورمزية.

خلال الحفل، توجّهت عقيلة العماد قائد الجيش بكلمة معايدة إلى أمهات الشهداء، ثمّنت فيها تضحياتهنّ وتضحيات أبنائهنّ العسكريين في سبيل الدفاع عن لبنان.