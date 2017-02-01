حفل افتتاح ساحة الشرف في الكلية الحربية بحضور العماد قائد الجيش

الاثنين, 04 شباط 2019

بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم قبل ظهر اليوم حفل افتتاح ساحة الشرف في الكلية الحربية، التي تمّ ترميمها بمساهمة من بلدية بعبدا – اللويزة. وقد حضر الحفل رئيس البلدية السيد أنطوان الحلو وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى قائد الكلية الحربية وعدد من الضباط. وشكر العماد عون بلدية بعبدا – اللويزة على المساهمة الكريمة، مشيراً إلى أنّ محبة المواطنين هي الدافع الأساسي للجيش، ليقوم بمزيدٍ من العطاء والتضحية.

كما دشّن العماد عون النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش، الذي أُعيد ترميمه من قبل الكلية، وذلك في الساحة عينها. ثمّ جال في أرجاء الكلية واطّلع على سير التدريب فيها، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل الضباط المدربين والتلامذة لتحقيق أفضل النتائج.