حفل افتتاح مبنى في مركز الشواكير - صور التابع لفوج التدخل الثاني، بتمويل من وحدة احتياط قائد القوى ضمن اليونيفيل

الاثنين, 16 شباط 2026

أقيم في فوج التدخل الثاني حفل افتتاح مبنى في مركز الشواكير – صور التابع للفوج، بتمويل من وحدة احتياط قائد القوى ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل.

جرى الحفل بحضور قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد الوحدة المذكورة العقيد Gaspard Lancrenon، إلى جانب عدد من الضباط.

في الخِتام، تلا العميد الركن جهاد خالد قائد الفوج كتاب شكر باسم قائد الجيش وسلّمه إلى العقيد Lancrenon.