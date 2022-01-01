حفل افتتاح مساكن للإناث في فوج الحدود البرية الأول في شدرا – الشمال

الجمعة, 08 آذار 2024

أُقيم في فوج الحدود البرية الأول- شدرا حفل افتتاح مساكن للإناث بدعم من السلطات الأميركية، بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وعدد من الضباط.

وألقت السفيرة جونسون كلمة أشارت فيها إلى أن المشروع يؤمّن المنامة لثلاثين من العناصر الإناث التابعين لفوج الحدود البرية الأول ويثبت التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم الجيش، نظرًا إلى أهمية ذلك بالنسبة إلى أمن لبنان واستقراره.

وأشادت بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لضبط الحدود بمستوى عال من الاحتراف، وبخطواتها لتعزيز دور المرأة وتمكينها من استثمار طاقاتها الكاملة في خدمة وطنها.

وألقى ممثل قائد الجيش العميد المهندس طوني عبود نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمةً جاء فيها: "يمثل لقاؤنا لافتتاح مساكن الإناث في فوج الحدود البرية الأول بتمويل من السلطات الأميركية تأكيدًا لالتزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم الجيش خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، ونقلة نوعية على صعيد تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجيش، وتطوير قدرات وحداتنا العملانية على أداء مهماتها وبخاصة مراقبة الحدود وضبطها".

وأعرب عن شكره للسلطات الأميركية على دعمها الحيوي للوحدات العسكرية بمختلف السبل، والتزامها بتعميق علاقات التعاون بين الطرفين.