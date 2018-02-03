حفل افتتاح مستوصف اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج في بلدة رميش

الأربعاء, 28 آذار 2018

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثلاً بعضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، أقيم قبل ظهر اليوم في بلدة رميش، حفل افتتاح مستوصف اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج العسكري – المدني، حضره كل من الدكتورة رندة حمادي ممثلةً دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وعائلة اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، إلى جانب عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وشخصيات سياسية واجتماعية.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تلا كل من السيد إيلي الحاج نجل اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج والدكتورة رندة حمادي، كلمتين أشادا فيهما بمزايا اللواء الركن الشهيد، وأكّدا أهمية افتتاح المستوصف بالنسبة إلى أهالي المنطقة على الصعيدين الصحّي والإنمائي.

ثم ألقى اللواء الركن شريم كلمة، استذكر فيها سيرة اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، ونوّه بالتعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الصحة العامة، مشيراً إلى أن افتتاح المستوصف هو من ثمار هذا التعاون، بحيث يستفيد من خدماته الطبية العسكريون والمدنيون في رميش والقرى والبلدات المجاورة، وهو خطوة أولى تؤكّد اهتمام الجيش بالعمل الإنمائي، إضافةً إلى المسؤوليات الأمنية الموكلة إليه، وتؤسّس لمشاريع مماثلة نتطلع إلى إنجازها في عكار وبعلبك ومناطق أخرى، وتصبّ في خدمة المواطنين جميعاً.

كما شكر باسم العماد قائد الجيش كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، ثمّ جال في أرجائه مطّلعاً على أقسامه وتجهيزاته.