حفل افتتاح مستوصف اللواء اللوجستي بعد إعادة تأهيله وتوسيعه بدعم من السلطات الكندية

الاثنين, 12 آب 2024

أقيم في اللواء اللوجستي - كفرشيما حفل افتتاح مستوصف اللواء بعد إعادة تأهيله وتوسيعه بدعم من السلطات الكندية. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الكندية في لبنان Stephanie McCollum، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى العميد المهندس طوني عبود نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "تبذل قيادة الجيش جهودًا حثيثة لتطوير الطبابة العسكرية وتأمين أفضل مستوى ممكن من العلاج لعسكريي الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم، وتشكل مبادرات الدول الصديقة ولا سيما كندا دعمًا شديد الأهمية على هذا الصعيد".

من جهة أخرى، شددت السفيرة McCollumعلى وقوف بلادها الدائم إلى جانب الجيش اللبناني بوصفه الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.