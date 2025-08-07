الخميس, 07 آب 2025

ضمن إطار برنامج التعاون بين مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش والمملكة الهولندية، أقيم حفل افتتاح مستوصف باتر – الشوف بعد إعادة تأهيله بدعم من السلطات الهولندية، وذلك بحضور السفير الهولندي في لبنان Frank Mollen ومدير التعاون العسكري المدني في الجيش ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، والسيدة ريما أبو شقرا ممثلة وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى عدد من الضباط وفاعليات من المنطقة.

خلال الاحتفال، ألقى العميد الركن إياد العلم مدير التعاون العسكري – المدني كلمة جاء فيها: " تشكّل إعادة تأهيل المستوصف نقلة نوعية على صعيد الخدمات الصحية في المنطقة. ويعكس هذا المشروع صورة التعاون البنّاء بين الجيش اللبناني والمجتمع المحلي، ويأتي ضمن إطار المبادرات المتواصلة والمشكورة التي تقوم بها السلطات الهولندية بهدف دعم لبنان".

وختم بشكر السلطات الهولندية ومنظمة DCAF التي شاركت في تنفيذ المشروع. من جهة أخرى، أكد السفير Mollen أهمية مشاريع التعاون مع الجيش لتحسين ظروف اللبنانيين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى استمرار هذه المشاريع في المستقبل.