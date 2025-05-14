حفل افتتاح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في بلدة كفرشوبا، نفذته مديرية التعاون العسكري- المدني في الجيش CIMIC وفريق التعاون العسكري- المدني الفرنسي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.