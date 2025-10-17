حفل افتتاح مشروع تركيب ألواح طاقة شمسية لمحطات المياه في بلدة شبعا، نُفّذ بالتعاون بين مديرية التعاون العسكري-المدني CIMIC في الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل