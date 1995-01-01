حفل افتتاح مكتبة كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الخميس, 17 آب 2023

أُقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل افتتاح مكتبة الكلية بحضور قائدها ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى جانب عدد من الضباط والملحقين العسكريين ورؤساء الجامعات الوطنية.

وألقى العميد الركن محمد بيطار قائد الكلية كلمة جاء فيها: "يشكّل لقاؤنا لافتتاح مكتبة كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان بعد تأهيلها وتطويرها خطوة أساسية تسلط الضوء على مسعى التحديث المستمر الذي تنتهجه قيادة الجيش في العملية التدريبيّة بصورة عامة، وفي التدريب العسكري العالي بصورة خاصة".

وختم بشكر كل من ساهم في انجاز المشروع.